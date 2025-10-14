Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет в ближайшие дни?

В течение 14 октября, кроме юго-восточной части ожидаются незначительные дожди. С 15 по 16 октября на севере и северо-востоке прогнозируют такую же ситуацию. В Карпатах и северной части местами они будут с мокрым снегом.

На остальной территории осадков не прогнозируют. Ветер будет двигаться в западном и северо-западном направлениях, со скоростью от 5 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 7 градусов.

В то же время в южных, центральных, восточных и Сумской областях будут заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов тепла. Днем будет от 5 до 12 градусов тепла, на юге и юго-востоке пригреет до 15 градусов.

Что ожидать от погоды?