Яка погода буде найближчими днями?

Протягом 14 жовтня, крім південно-східної частини очікуються незначні дощі. З 15 по 16 жовтня на півночі та північному сході прогнозують таку ж ситуацію. У Карпатах і північній частині місцями вони будуть з мокрим снігом.

На решті територій опадів не прогнозують. Вітер рухатиметься у західному та північно-західному напрямках, зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 7 градусів.

Водночас у південних, центральних, східних та Сумській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів тепла. Вдень буде від 5 до 12 градусів тепла, на півдні та південному сході пригріє до 15 градусів.

Що очікувати від погоди?