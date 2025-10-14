Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Яка погода буде найближчими днями?
Протягом 14 жовтня, крім південно-східної частини очікуються незначні дощі. З 15 по 16 жовтня на півночі та північному сході прогнозують таку ж ситуацію. У Карпатах і північній частині місцями вони будуть з мокрим снігом.
На решті територій опадів не прогнозують. Вітер рухатиметься у західному та північно-західному напрямках, зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 7 градусів.
Водночас у південних, центральних, східних та Сумській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів тепла. Вдень буде від 5 до 12 градусів тепла, на півдні та південному сході пригріє до 15 градусів.
Що очікувати від погоди?
Повідомлялося, що до 15 жовтня в Карпатах очікуються дощі з мокрим снігом, які будуть й у північних областях. Зокрема, це стосується Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської й Сумської областей.
Зазначимо, що через вищезгадані заморозки в окремих регіонах оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Протягом тижня 13 – 19 жовтня в Україні очікуватиметься здебільшого спокійний характер погоди. Водночас подекуди можуть пройти незначні або помірні дощі. Також через підвищення вологості побільшає туманів.