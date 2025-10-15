Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 16 октября

16 октября погоду в Украине будет формировать поле высокого давления, также территория страны будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадки не прогнозируются.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман. Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В Укргидрометцентре отметили, что над территорией Украины сохранится холодная воздушная масса: ночью температура составит 1 – 6 градусов, однако местами ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...–3 градуса.

Днем воздух прогреется до 7 – 12 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +9...+11;

Ровно +9...+11;

Житомир +9...+11;

Винница +9...+11;

Одесса +11...+13;

Николаев +11...+13;

Херсон +11...+13;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +9...+11;

Чернигов +8...+10;

Сумы +8...+10;

Полтава +9...+11;

Днепр +10...+12;

Запорожье +11...+13;

Донецк +10...+12;

Луганск +9...+11;

Харьков +10...+12.

Погода на 16 октября / Карта Укргидрометцентра

Чего ожидать от погоды?