Прогноз погоды на 16 октября

16 октября погоду в Украине будет формировать поле высокого давления, также территория страны будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадки не прогнозируются.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман. Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В Укргидрометцентре отметили, что над территорией Украины сохранится холодная воздушная масса: ночью температура составит 1 – 6 градусов, однако местами ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...–3 градуса.

Днем воздух прогреется до 7 – 12 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +9...+11;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +9...+11;
  • Тернополь +9...+11;
  • Черновцы +9...+11;
  • Хмельницкий +9...+11;
  • Луцк +9...+11;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +9...+11;
  • Одесса +11...+13;
  • Николаев +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +11...+13;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +9...+11;
  • Чернигов +8...+10;
  • Сумы +8...+10;
  • Полтава +9...+11;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +11...+13;
  • Донецк +10...+12;
  • Луганск +9...+11;
  • Харьков +10...+12.

Погода на 16 октября / Карта Укргидрометцентра

Чего ожидать от погоды?

  • В целом в течение недели 13 – 19 октября в Украине будет ожидаться в основном спокойный характер погоды. В то же время местами могут пройти незначительные или умеренные дожди. Также из-за повышения влажности станет больше туманов.

  • По словам синоптиков, в течение октября ожидается месячное количество осадков на уровне 31 – 77 миллиметров, и это примерно в пределах нормы. Октябрь является переходным месяцем, и погода может быть влажной или засушливой.

  • На фоне похолодания в Украине уже активно начинается отопительный сезон. Теплоснабжение в стране включают тогда, когда среднесуточная температура в течение 3 суток подряд составляет 8 градусов тепла.