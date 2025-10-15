Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 16 жовтня

16 жовтня погоду в Україні формуватиме поле високого тиску, також територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади не прогнозуються.

Уночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті місцями можливий туман. Вітер очікується переважно західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

В Укргідрометцентрі зазначили, що над територією України збережеться холодна повітряна маса: вночі температура становитиме 1 – 6 градусів, однак місцями очікуються заморозки на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі 0…–3 градуси.

Удень повітря прогріється до 7 – 12 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +9...+11;

Хмельницький +9...+11;

Луцьк +9...+11;

Рівне +9...+11;

Житомир +9...+11;

Вінниця +9...+11;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +9...+11;

Чернігів +8...+10;

Суми +8...+10;

Полтава +9...+11;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +10...+12;

Луганськ +9...+11;

Харків +10...+12.

Погода на 16 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Чого очікувати від погоди?