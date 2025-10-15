Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 16 жовтня

16 жовтня погоду в Україні формуватиме поле високого тиску, також територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади не прогнозуються.

Уночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті місцями можливий туман. Вітер очікується переважно західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

В Укргідрометцентрі зазначили, що над територією України збережеться холодна повітряна маса: вночі температура становитиме 1 – 6 градусів, однак місцями очікуються заморозки на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі 0…–3 градуси.

Удень повітря прогріється до 7 – 12 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +9...+11;
  • Тернопіль +9...+11;
  • Чернівці +9...+11;
  • Хмельницький +9...+11;
  • Луцьк +9...+11;
  • Рівне +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +9...+11;
  • Одеса +11...+13;
  • Миколаїв +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +11...+13;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +9...+11;
  • Чернігів +8...+10;
  • Суми +8...+10;
  • Полтава +9...+11;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +11...+13;
  • Донецьк +10...+12;
  • Луганськ +9...+11;
  • Харків +10...+12.

Погода на 16 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Чого очікувати від погоди?

  • Загалом протягом тижня 13 – 19 жовтня в Україні очікуватиметься здебільшого спокійний характер погоди. Водночас подекуди можуть пройти незначні або помірні дощі. Також через підвищення вологості побільшає туманів.

  • За словами синоптиків, протягом жовтня очікується місячна кількість опадів на рівні 31 – 77 міліметрів, і це приблизно в межах норми. Жовтень є перехідним місяцем, і погода може бути вологою або посушливою.

  • На тлі похолодання в Україні вже активно розпочинається опалювальний сезон. Теплопостачання в країні вмикають тоді, коли середньодобова температура протягом 3 діб поспіль становить 8 градусів тепла.