Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Отопительный сезон 2025: в каких городах Украины уже включили тепло

В каких регионах страны будет холодно?

Синоптики предупредили о заморозках на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-3 градуса по всей территории Украины 16 октября. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Опасные метеорологические явления в Украине 16 октября / Фото Укргидрометцентра

Также известно, что ночью 17 октября на Востоке и Юго-Востоке страны заморозки на поверхности почвы 0...-3 градуса. В ряде регионов объявили повышенный уровень опасности.

Заморозки в некоторых областях Украины 17 октября / Фото Укргидрометцентра

Что также известно о заморозках?