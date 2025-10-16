Різких перепадів температур у ці дні також не буде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Синоптик пояснив, чому в Україну повернулися заморозки, і що очікувати в денні години

Коли в Україні не буде дощів?

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні протягом 16 – 17 жовтня буде хмарною з проясненнями. Опадів у ці дні синоптики не прогнозують, сильних перепадів температурних показників теж не очікується.

Протягом 16 жовтня температура повітря вдень буде від 9 до 13 градусів тепла, залежно від регіону. Водночас уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 градусів тепла до мінімального 1 градусу морозу.

Впродовж 17 жовтня стане трохи тепліше, температура повітря вдень коливатиметься у діапазоні від 11 до 15 градусів тепла. Уночі вона буде у діапазоні від 6 до 2 градусів тепла, "мінусових" показників не буде.

Але вже на вихідних, згідно з попереднім прогнозом, в Україну повернуться опади. Так, 18 жовтня, у частині областей очікуються помірні дощі. Вже наступного дня, 19 жовтня, він супроводжуватиметься мокрим снігом.

Чи будуть сильні дощі у жовтні?