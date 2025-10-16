Резких перепадов температур в эти дни также не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Когда в Украине не будет дождей?

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине в течение 16 – 17 октября будет облачной с прояснениями. Осадков в эти дни синоптики не прогнозируют, сильных перепадов температурных показателей тоже не ожидается.

В течение 16 октября температура воздуха днем будет от 9 до 13 градусов тепла, в зависимости от региона. В то же время ночью столбики термометров будут показывать от 6 градусов тепла до минимального 1 градуса мороза.

В течение 17 октября станет немного теплее, температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне от 11 до 15 градусов тепла. Ночью она будет в диапазоне от 6 до 2 градусов тепла, "минусовых" показателей не будет.

Но уже на выходных, согласно предварительному прогнозу, в Украину вернутся осадки. Так, 18 октября, в части областей ожидаются умеренные дожди. Уже на следующий день, 19 октября, он будет сопровождаться мокрым снегом.

Будут ли сильные дожди в октябре?