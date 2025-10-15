Причину этого объяснил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Что вызвало заморозки?
Некоторые области, в частности южные и восточные, предупреждают о заморозках. Они возникли из-за повышения давления, которое приводит к уменьшению облачности. Это является причиной более интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха ночью.
В то же время в дневные часы украинцам стоит ожидать ориентировочно от 5 до 12 градусов тепла. Впрочем, местами температура воздуха будет все же выше. Например, на юге и юго-востоке страны пригреет до 15 градусов тепла.
Это, опять же, будет обусловлено тем, что будет меньше облаков и будет немного лучше в дневные часы солнце прогревать приземный слой. То есть будет немного теплее на юго-востоке и на юге,
– объяснил синоптик.
Какую погоду ожидать в ближайшее время?
Напомним, ранее синоптики сообщали о заморозках на поверхности почвы от 0 до 3 градусов в южных, центральных, восточных и Сумской областях в прогнозе погоды на период с 14 по 17 октября.
До конца текущей недели в Украине ожидаются незначительные или умеренные дожди и увеличение туманов. В то же время температура будет колебаться от 2 до 17 градусов тепла в зависимости от региона и времени суток.
Согласно данным Угргидрометцентра, с 15 по 16 октября на севере и северо-востоке прогнозируют незначительные дожди. В то же время в Карпатах и северной части местами они будут с мокрым снегом.