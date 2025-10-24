Уже, в субботу, 25 октября атмосферный фронт, что поступит из Западной Европы и быстро будет двигаться в восточном направлении, принесет обильные дожди в большинство областей, передает 24 Канал с ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Когда в Украину придет ощутимое потепление и с чем это связано

Когда и где в Украине пройдут сильные дожди?

Так, ночью значительные дожди пройдут в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

В Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях будут грозы.

Где будут опасные метереологические явления 25 октября / Фото Укргидрометцентр

Уже 26 октября осадков ощутимо станет меньше. Они выпадут ночью в западных областях. Днем в южных областях лишь местами небольшие дожди.

27 октября дождей снова станет больше, особенно днем в юго-восточной части и в Харьковской области.

"Ближайшей ночью над Украиной будет находиться достаточно теплый воздух, в дальнейшем будет распространяться прохладнее", – говорят синоптики.

Какая погода будет в ближайшие дни?