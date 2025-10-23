Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Какая погода будет до конца недели?

В течение пятницы, 24 октября, в восточных, северных и западных областях ожидаются дожди. Температура ночью будет от 6 до 11 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать от 12 до 17 градусов.

Уже в субботу, 25 октября, местами прогнозируют сильные дожди, а на Юге грозы. Ночью температура будет от 7 до 12 градусов тепла, а днем от 10 до 16 градусов тепла. На юге Одесской области пригреет до 20 градусов.

В воскресенье, 26 октября, дождливая погода в большинстве областей сохранится. Температура воздуха ночью будет от 6 до 11 градусов тепла, днем будет показывать от 8 до 14 градусов тепла. На юге пригреет до 18 градусов.

Будет ли потепление в Украине?