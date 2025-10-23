Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.
Яка погода буде до кінця тижня?
Протягом п'ятниці, 24 жовтня, у східних, північних та західних областях очікуються дощі. Температура вночі буде від 6 до 11 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 12 до 17 градусів.
Вже у суботу, 25 жовтня, місцями прогнозують сильні дощі, а на Півдні грози. Вночі температура буде від 7 до 12 градусів тепла, а вдень від 10 до 16 градусів тепла. На півдні Одеської області пригріє до 20 градусів.
У неділю, 26 жовтня, дощова погода у більшості областей утримається. Температура повітря вночі буде від 6 до 11 градусів тепла, вдень показуватиме від 8 до 14 градусів тепла. На півдні пригріє до 18 градусів.
Чи буде потепління в Україні?
Наприкінці тижня до України прийде бабине літом. Найтепліше буде протягом періоду з 27 по 31 жовтня. Майже на всій території України у цей час температура повітря вдень буде +13 – +18 градусів.
Синоптик Ігор Кібальчич раніше зазначав, що найяскравішим бабине літо буде на Півдні та в Закарпатській області. У цих регіонах стовпчики термометрів показуватимуть до +20 – +22 градусів.
Раніше повідомлялося, що на початку тижня в Україні очікується похолодання, зокрема найбільш відчутним було у західних областях. Але невдовзі радше за все до нас почне надходити волога та тепло.