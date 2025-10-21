О заморозках в Прикарпатье и на Львовщине рассказывает 24 Канал.

На Львовщине и Прикарпатье начались заморозки

Утром на Львовщине и Прикарпатье заморозки. Трава покрылась инеем, водители отскребали лед со своих авто.

Температура опустилась ниже 0, а днем будет лишь от +7 до +12 градусов.

Тем временем на горе Поп Иван ясно, но температура воздуха опустилась до -3 градусов. Ветер дует с запада 6 метров в секунду.

Утром на Ивано-Франковщине было -2.

Заморозки на Ивано-Франковщине (фото Вероники Гавриленко / 24 Канал)



Иней на Львовщине / Фото Натальи Пристанской (24 Канал)



Иней на Львовщине / Фото Натальи Пристанской (24 Канал)

Какой был прогноз погоды на 21 октября?