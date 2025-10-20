Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода будет 21 октября?

Синоптики прогнозируют, что во вторник, 21 октября, среди облаков иногда будет появляться солнце. Осадки будут лишь в нескольких областях Левобережья: в Харьковской, Донецкой и Луганской. Там может пройти небольшой дождь, но на остальной территории будет сухо.

Ветер силой 5 – 10 метров в секунду будет дуть с северо-западного направления, на Западе – с переходом на юго-восточный.

Ночью температура воздуха будет достигать от 1 до 6 градусов тепла. В западных регионах, а также Винницкой и Житомирской областях прогнозируются заморозки в воздухе 0 – 5 градусов мороза. Днем будет +8 – +13 градусов тепла, на Востоке и Северо-Востоке ожидается 5 – 10 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +11...+13;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +8...+10;

Винница +8...+10;

Одесса +11...+13;

Николаев +11...+13;

Херсон +11...+13;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +9...+11;

Сумы +7...+9;

Полтава +8...+10;

Днепр +9...+11;

Запорожье +10...+12;

Донецк +7...+9;

Луганск +7...+9;

Харьков +7...+9.



Прогноз погоды в Украине на 21 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода до конца октября?