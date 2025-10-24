Температурный фон будет соответствовать климатической норме, а иногда даже немного выше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Какая погода будет на выходных?

Суббота, 25 октября

В западных областях пройдет небольшой дождь ночью и утром, в Карпатах будет с мокрым снегом. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Ночью температура будет от 2 до 7 градусов тепла, а днем от 8 до 13 градусов тепла.

В Карпатах ночью ожидается температура около 0, днем она будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла.

В северных областях прогнозируют дождливую погоду, особенно сильные осадки будут ночью. Ветер будет двигаться со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет от 8 до 13 градусов тепла.

В центральных областях также прогнозируют дожди днем, местами возможны грозы. Ветер будет двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура в течение суток будет в диапазоне от 9 до 14 градусов тепла.

На юге только ночью будут кратковременные дожди, местами с грозой. Кое-где возможны порывы скоростью до 20 метров в секунду. Ночью температура будет от 8 до 13 градусов тепла, а днем прогнозируют от 12 до 17 градусов тепла.

В восточных областях тоже ожидаются дожди, местами осадки будут сильными. Ветер будет двигаться со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Столбики термометров будут колебаться в пределах от 9 до 14 градусов тепла.

Воскресенье, 26 октября

В западных областях прогнозируют незначительные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер будет скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 2 до 7 градусов тепла, а днем ожидается от 8 до 13 градусов тепла.

В северных областях ночью кое-где пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не будет. Ветер будет двигаться скоростью до 8 метров в секунду. Ночью температура будет от 1 до 6 градусов тепла, днем – от 8 до 13 градусов тепла.

В центральных областях существенных осадков не прогнозируют. Ветер будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, а днем – от 12 до 17 градусов тепла.

На юге в Одесской и Николаевской области пройдут дожди, местами с грозой, возможен туман. Ветер будет скоростью до 14 метров за секунду. Ночью температура будет от 6 до 11 градусов тепла, а днем – от 12 до 17.

В восточных областях погода будет переменно облачной, осадков не ожидается. Ветер будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, днем прогнозируют от 10 до 15 градусов тепла.

