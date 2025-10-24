Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

В каких областях будут дожди и грозы?

В пятницу, 24 октября, дожди ожидаются в западных, некоторых северных, центральных и южных областях. Особенно сильные осадки пройдут во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В Николаевской и Одесской областях ожидаются умеренные дожди, которые будут сопровождаться грозами. В общем, согласно предварительному прогнозу, погода в Украине будет облачной, но сильного похолодания пока быть не должно.



Прогноз погоды на 24 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Уже в субботу, 25 октября, дожди накроют центральные, южные, восточные и некоторые северные регионы Украины. Сильные осадки охватят Донецкую область, в других вышеупомянутых частях страны они в основном будут умеренными.

Также тогда грозы стоит ожидать не только в Одесской и Николаевской областях – к ним присоединятся Запорожская и Херсонская, а также Крым. В то же время значительных температурных изменений в течение субботы ожидать не стоит.



Прогноз погоды на 25 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что говорят синоптики?