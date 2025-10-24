Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

В яких областях будуть дощі та грози?

У п'ятницю, 24 жовтня, дощі очікуються у західних, деяких північних, центральних та південних областях. Особливо сильні опади пройдуть у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

У Миколаївській та Одеській областях очікуються помірні дощі, які супроводжуватимуться грозами. Загалом, згідно з попереднім прогнозом, погода в Україні буде хмарною, але сильного похолодання поки що бути не має.



Прогноз погоди на 24 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Вже у суботу, 25 жовтня, дощі накриють центральні, південні, східні та деякі північні регіони України. Сильні опади охоплять Донецьку область, в інших вищезгаданих частинах країни вони здебільшого будуть помірними.

Також тоді грози варто очікувати не лише в Одеській та Миколаївській областях – до них доєднаються Запорізька і Херсонська, а також Крим. Водночас значних температурних змін протягом суботи очікувати не варто.



Прогноз погоди на 25 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що кажуть синоптики?