Про це в коментарі 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Коли в Україні буде тепло?
За словами синоптикині, починаючи з середи, 22 жовтня, потепління прийде не різко, але відчутно.
У тому плані, що зараз у нас денний максимум +8, а там буде +13…+14 градусів,
– зауважила Птуха.
Вона додала, що в Україні буде комфортна осіння погода. Значення температури будуть трохи вищі та вночі не буде сильних заморозків. Очікується, що буде хмарно, проте можна розраховувати на прояснення.
Представниця Укргідрометцентру пояснила, що потепління відбувається у зв'язку зі зміною холодних потоків з півночі на тепліші з південних напрямків.
Коли та де чекати опади?
Крім того, в Укргідрометцентрі повідомляли, що у п'ятницю, 24 жовтня, у західних областях очікуються помірні опади протягом доби. У деяких центральних та північних областей синоптики прогнозують дощі лише впродовж дня, уночі без істотних опадів.
"Буде надходити новий атмосферний фронт, що принесе переважно дощову погоду", – зауважила Наталія Птуха.
У південних регіонах та у Криму впродовж ночі також не очікується опадів, але вже вдень подекуди пройде незначний дощ.