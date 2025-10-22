Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де і коли будуть дощі?

У п'ятницю, 24 жовтня, у західних областях очікуються помірні опади протягом доби. У деяких центральних та північних областей синоптики прогнозують дощі лише впродовж дня, уночі без істотних опадів.

У південних регіонах та у Криму впродовж ночі також не очікується опадів, але вже вдень подекуди пройде незначний дощ. Аналогічну ситуацію синоптики прогнозують і для Дніпропетровської області.



Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Водночас різких температурних змін, попри наявність опадів, не очікується.

Опади у жовтні: що відомо