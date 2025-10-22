Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где и когда будут дожди?

В пятницу, 24 октября, в западных областях ожидаются умеренные осадки в течение суток. В некоторых центральных и северных областей синоптики прогнозируют дожди только в течение дня, ночью без существенных осадков.

В южных регионах и в Крыму в течение ночи также не ожидается осадков, но уже днем местами пройдет незначительный дождь. Аналогичную ситуацию синоптики прогнозируют и для Днепропетровской области.



Прогноз погоды в Украине на 24 октября / Карта Укргидрометцентра

В то же время резких температурных изменений, несмотря на наличие осадков, не ожидается.

Осадки в октябре: что известно