Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы, в частности monitor. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Читайте также Небо над Украиной заполонили российские БпЛА: куда летят дроны

Что известно об угрозе массированного удара?

С вечера 2 февраля российские войска атакуют Украину "Шахедами". Уже после полуночи также стало известно о взлете стратегической авиации Ту-160 с аэродрома "Украинка", что на Дальнем Востоке.

Справка. Ту-160 может нести ракету Х-555, которая предназначена для поражения как стратегических, так и тактических наземных и морских целей практически всех классов. Максимальная дальность полета Ту-160 без дозаправки – 13 950 километров, практическая – до 12 300 километров.

Также мониторинговые сообщества предполагают и вылет Ту-95МС. Ранее они уже сообщали, что Россия передислоцирует стратегические бомбардировщики между аэродромами. И что россияне также осуществили снаряжение надводных морских носителей крылатых ракет "Калибр".

Соответственно, в течение ночи существует угроза массированного ракетного удара, особенно внимательными стоит быть жителям западных и центральных регионов.

Когда состоялся предыдущий ракетный обстрел Украины?