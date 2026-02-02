Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы
Когда возможен обстрел?
Мониторы зафиксировали 4 борта ТУ-95МС на аэродроме "Энгельс". Сейчас два из них осуществляют передислокацию на аэродром "Оленья".
Между тем на других локациях к применению готовы до 15 бортов стратегической авиации, в частности 11 ТУ-95МС и 4 ТУ-160 на аэродромах Дальнего Востока.
Кроме этого, ночью россияне осуществили снаряжение надводных морских носителей крылатых ракет "Калибр".
Отмечены признаки, указывающие на вероятный боевой вылет стратегической авиации этой ночью,
– сообщили мониторинговые каналы.
Также в течение ночи враг может применить баллистические ракеты типа "Искандер-М/KH-23" и крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".
По данным мониторинговых каналов, угроза распространяется прежде всего на западные и центральные регионы.
"Энергетическое перемирие" закончилось?
Дональд Трамп 29 января заявил, что лично попросил главу Кремля о том, чтобы он не атаковал Киев и другие украинские города в течение недели.
Впоследствии представитель Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия согласилась не атаковать Украину, но до 1 февраля.
2 февраля Владимир Зеленский заявил, что российские войска обстреливали объекты энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но ударов "Шахедами" и ракетами по энергетической инфраструктуре не было.