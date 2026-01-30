Такое предположение в эфире 24 Канала сделал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что это может быть история исключительно между Трампом и Путиным.

"Энергетическое перемирие": для чего это Трампу и Путину?

Политолог обратил внимание на то, что Трамп в своем заявлении от 29 января отметил, что это перемирие продлится в течение недели, российская сторона – до первого дня февраля месяца. Поэтому пока не до конца понятно, какой конкретно период обсуждали американский президент с главой Кремля. По словам Рейтеровича, украинский лидер Зеленский фактически признал, что Украина о таком соглашении узнала постфактум.

Перемирие может быть тогда, когда две стороны имеют соответствующий документ или публично озвучивают суть договоренностей, период их действия. Президент Украины официально признал, что у нас нет никакого официального подтверждения от россиян. О каком перемирии мы тогда говорим?,

– задумался Рейтерович.

По словам политолога, этой темой Кремль может манипулировать как ему заблагорассудится, менять свою позицию в любой момент. Параллельно с так называемым "энергетическим перемирием" российская армия продолжает атаковать другие украинские объекты.

Это похоже с одной стороны на попытку Трампа получить для себя дополнительные баллы в соревновании за статус главного миротворца, того, кто думает о людях в Украине. С другой стороны – это манипулятивный ход России, которая и так нас обстреливает,

– озвучил Рейтерович.

Ориентировочно раз в две недели враг наносит массированные удары. Поэтому, как предположил политолог, сейчас российская сторона может просто готовиться к новой крупной атаке, а в этот период накопления ресурсов могла решить дать согласие на временное перемирие. Он подытожил, что надеяться на лучшее конечно можно, но Украине все-таки следует готовиться к худшему сценарию. Ведь противник от своих планов терроризировать наше государство вряд ли откажется.

К сведению! 30 января Зеленский сообщил, что за минувшую ночь со стороны России не было ударов по энергетическим объектам, но днем 29 января были поражения как раз энергетической инфраструктуры в ряде регионов. Он заявил, что сейчас наблюдается переориентация российской армии на удары по логистике.

Как договоренность между Трампом и Путиным комментируют другие эксперты?