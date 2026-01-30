Обе стороны могут использовать идею перемирия. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что Украине нужно время, чтобы хотя бы минимально отремонтировать критические объекты, так же время важно и для россиян.

Смотрите также Эксперт назвал, какие опасности кроются во временном "энергетическом перемирии"

Какая польза для России от "перемирия"?

Врагу также нужно время, потому что мы видим сложную ситуацию в их нефтеперерабатывающей сфере. Многочисленные удары Сил обороны, внешняя конъюнктура – не играет им на пользу. Непонятно, что будет в Иране, начнут ли США атаковать эту страну. Возможности теневого флота оккупантов сужаются.

Есть решение Евросоюза об отказе от покупки российских энергоносителей с 2027 года. Все это работает в комплексе на результат. Там, где нет продвижения в политической части по территориям Донецкой области, Запорожской АЭС – можно показывать прогресс в теме военной составляющей.

Прежде всего это энергетическое перемирие, а второй момент – обмен пленными в формате тысяча на тысячу. Есть надежда, что на переговорах 1 февраля эта тема будет в фокусе внимания.

Россияне подготовились к новому массированному удару. Нужна только команда. Мы уже видели, как они под предлогом фейковых инфоповодов, таких как атака на резиденцию Путина, использовали против Украины "Орешник". Поэтому россияне продолжают держать палец на крючке,

– отметил политолог.

В этом есть проблема, потому что с одной стороны Кремль посылает сигнал американцам о том, что они готовы договариваться. Но с другой – помощник Путина приглашает Владимира Зеленского в Москву, что ничем не отличается от прошлогодних переговоров.

Это лишь подтверждает, что в политической части продвижений нет, но в военной оно возможно, ведь энергетическое перемирие выгодно обоим.

Что известно об энергетическом перемирии между Украиной и Россией?