Таке припущення в етері 24 Каналу зробив політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що це може бути історія виключно між Трампом і Путіним.

"Енергетичне перемир'я": для чого це Трампу і Путіну?

Політолог звернув увагу на те, що Трамп у своїй заяві від 29 січня зазначив, що це перемир'я триватиме протягом тижня, російська сторона – до першого дня лютого місяця. Тож наразі не до кінця зрозуміло, який конкретно період обговорювали американський президент з очільником Кремля. Зі слів Рейтеровича, український лідер Зеленський фактично визнав, що Україна про таку угоду дізналась постфактум.

Перемир'я може бути тоді, коли дві сторони мають відповідний документ або публічно озвучують суть домовленостей, період їх дії. Президент України офіційно визнав, що в нас немає ніякого офіційного підтвердження від росіян. Про яке перемир'я ми тоді говоримо?,

– замислився Рейтерович.

Зі слів політолога, цією темою Кремль може маніпулювати як йому заманеться, змінювати свою позицію у будь-яку мить. Паралельно з так званим "енергетичним перемир'ям" російська армія продовжує атакувати інші українські об'єкти.

Це схоже з одного боку на спробу Трампа здобути для себе додаткові бали у змаганні за статус найголовнішого миротворця, того, хто думає про людей в Україні. З іншого боку – це маніпулятивний хід Росії, яка й так нас обстрілює,

– озвучив Рейтерович.

Орієнтовно раз на два тижні ворог завдає масованих ударів. Тому, як припустив політолог, зараз російська сторона може просто готуватися до нової великої атаки, а в цей період накопичення ресурсів могла вирішити дати згоду на тимчасове перемир'я. Він підсумував, що сподіватися на краще звісно можна, але Україні все-таки слід готуватися до найгіршого сценарію. Адже противник від своїх планів тероризувати нашу державу навряд чи відмовиться.

До відома! 30 січня Зеленський повідомив, що за минулу ніч з боку Росії не було ударів по енергетичних об'єктах, але вдень 29 січня були ураження як раз енергетичної інфраструктури в низці регіонів. Він заявив, що наразі спостерігається переорієнтація російської армії на удари по логістиці.

