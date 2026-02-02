Про це повідомили українські моніторингові канали
Читайте також Це історія між Трампом і Путіним: політолог припустив, що криється за "енергетичним перемир'ям"
Коли можливий обстріл?
Монітори зафіксували 4 борти ТУ-95МС на аеродромі "Енгельс". Наразі два з них здійснюють передислокацію на аеродром "Оленья".
Тим часом на інших локаціях до застосування готові до 15 бортів стратегічної авіації, зокрема 11 ТУ-95МС та 4 ТУ-160 на аеродромах Далекого Сходу.
Крім цього, вночі росіяни здійснили спорядження надводних морських носіїв крилатих ракет "Калібр".
Відмічено ознаки, які вказують на ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі,
– повідомили моніторингові канали.
Також протягом ночі ворог може застосувати балістичні ракети типу "Іскандер-М/KH-23" та крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К".
За даними моніторингових каналів, загроза поширюється передусім на західні та центральні регіони.
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
"Енергетичне перемир'я" закінчилося?
Дональд Трамп 29 січня заявив, що особисто попросив очільника Кремля про те, щоб він не атакував Київ та інші українські міста впродовж тижня.
Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія погодилася не атакувати Україну, але до 1 лютого.
2 лютого Володимир Зеленський заявив, що російські війська обстрілювали об'єкти енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але ударів "Шахедами" й ракетами по енергетичній інфраструктурі не було.