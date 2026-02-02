Про це повідомили українські моніторингові канали

Коли можливий обстріл?

Монітори зафіксували 4 борти ТУ-95МС на аеродромі "Енгельс". Наразі два з них здійснюють передислокацію на аеродром "Оленья".

Тим часом на інших локаціях до застосування готові до 15 бортів стратегічної авіації, зокрема 11 ТУ-95МС та 4 ТУ-160 на аеродромах Далекого Сходу.

Крім цього, вночі росіяни здійснили спорядження надводних морських носіїв крилатих ракет "Калібр".

Відмічено ознаки, які вказують на ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі,

– повідомили моніторингові канали.

Також протягом ночі ворог може застосувати балістичні ракети типу "Іскандер-М/KH-23" та крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К".

За даними моніторингових каналів, загроза поширюється передусім на західні та центральні регіони.

"Енергетичне перемир'я" закінчилося?