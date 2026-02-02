Про це президент розповів у своєму телеграм-каналі.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з посадовцями ситуацію в українській енергосистемі. Ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу.

Система стабілізована, однак холодна погода і російські обстріли створюють нові виклики.

Енергетичне перемир'я закінчилося 1 лютого.

Російські війська 2 лютого обстрілювали об'єкти енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але ударів "Шахедами" і ракетами по енергетичній інфрастурктурі не було.

В останні дні Росія зосередилася на обстрілах передусім залізничної інфраструктури. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці.

У Києві 200 будинків залишаютсья без опалення. Понад 200 ремонтних бригад продовжують роботу.

"Було окреме доручення для Укренерго щодо частини Одеської області: графіки відключень мають бути відкореговані з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням. Складна ситуація з відключеннями в Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області, також у громадах прикордоння з Росією", – додав президент.

