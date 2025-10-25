Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.
Где выпадет снег в Украине?
Согласно прогнозу синоптика, дожди с мокрым снегом в ближайшие дни охватят в основном именно западную часть нашей страны. В субботу, 25 октября, соответствующие осадки прогнозируют на территории Карпат.
Уже в воскресенье, 26 октября, о незначительных дождях ночью, которые будут сопровождаться мокрым снегом, предупредили западные области в целом. Также там в основном ожидается влажная и пасмурная погода днем.
Пока прогнозов относительно сильного снега нет. Но отметим что местами в течение выходных также ожидаются сильные дожди, кое-где они будут вместе с грозами. Также возможны шквалы ветра.
Стоит ли ждать сильный снег?
Недавно представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала в комментарии 24 Канала, что в течение ближайшей недели сильных заморозков или значительного снега в Украине не будет.
К слову, недавно на горе Поп Иван снова очень заснежило, температура там была около 7 градусов мороза. Тогда же заснежило также на Драгобрате. На горе появился густой слой снега, но погода была солнечная.