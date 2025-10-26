Заморозки в Україні наразі теж не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Чи впаде температура?

За даними синоптиків, температура повітря в Україні вдень у неділю, 26 жовтня, коливатиметься в межах від 8 до 16 градусів тепла, залежно від регіону. Вночі по країні прогнозують від 4 до 8 градусів тепла.

У понеділок, 27 жовтня, різких погодних змін не очікується. Температура повітря вдень буде в діапазоні від 8 до 16 градусів тепла. Уночі стовпчики коливатимуться від 4 до 10 градусів тепла. Подекуди можливі дощі.

Згідно з прогнозом, центральні, південні, східні та деякі північні регіони накриють помірні дощі.

Що прогнозували раніше?

  • Раніше повідомляли, що в Україні буде комфортна осіння погода. Значення температури будуть трохи вищі та вночі не буде сильних заморозків. Очікується, що буде хмарно, проте можна розраховувати на прояснення.

  • Крім того, над Україною відбувається зміна холодних потоків з півночі на тепліші з південних напрямків. Зазначалося, що ніч ще залишатиметься холодною, а вдень можна розраховувати на помірне тепло.

  • Також представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомляла, що найближчим часом очікувати заморозків не варто. Сильного снігу, за її словами, наразі теж не прогнозують.