Заморозки в Україні наразі теж не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Чи випаде сніг в Україні найближчими днями

Чи впаде температура?

За даними синоптиків, температура повітря в Україні вдень у неділю, 26 жовтня, коливатиметься в межах від 8 до 16 градусів тепла, залежно від регіону. Вночі по країні прогнозують від 4 до 8 градусів тепла.

У понеділок, 27 жовтня, різких погодних змін не очікується. Температура повітря вдень буде в діапазоні від 8 до 16 градусів тепла. Уночі стовпчики коливатимуться від 4 до 10 градусів тепла. Подекуди можливі дощі.

Згідно з прогнозом, центральні, південні, східні та деякі північні регіони накриють помірні дощі.

Що прогнозували раніше?