Про це в коментарі 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Як зміниться погода протягом тижня?

За словами представниці Укргідрометцентру, з 22 жовтня Україну накриють відчутно теплі потоки з південних напрямків. Ніч ще залишатиметься холодною, а вдень можна розраховувати на помірне тепло.

Тиск трохи зросте, вологість повітря також лишиться досить високою. Буде утримуватися хмарна погода, проте можна розраховувати на прояснення.

22 жовтня в східних та центральних областях, а 23 жовтня в північних очікується невеликий дощ. Проте загалом у країні переважно без опадів.

Водночас у п'ятницю, 24 жовтня, в Україні пройдуть помірні дощі крім Сходу та Північного Сходу.

Буде надходити новий атмосферний фронт, що принесе переважно дощову погоду,

– підкреслила синоптикиня.

Вона додала, що в Карпатах можуть бути значні дощі.

Усі ці зміни відбуватимуться на тлі підвищеної температури. До прикладу, 22 – 23 жовтня уночі буде +1…+8 градусів. Лише у четвер, 23 жовтня, можуть бути заморозки в повітрі.

У денні години в більшості регіонів від 8 до 15 градусів тепла. П'ятниця, 24 жовтня, навіть буде теплішою: в усіх областях може бути +4…+10 градусів, а максимум +11…+18 градусів.

Де чекати опади?