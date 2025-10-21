Але у порівнянні з минулими днями погода буде теплою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Яка температура буде?
В період з 22 по 23 жовтня, за даними Укргідрометцентру, вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Удень температурні показники будуть в межах від 8 до 13 градусів тепла.
У західних та південних областях подекуди пригріє до 16 градусів тепла. Водночас попереджають, що уночі 23 жовтня у східних та Сумській областях можливі заморозки в повітрі до 5 градусів морозу.
Також зазначимо, що значних опадів по Україні у ці дні не буде. Лише вночі 22 жовтня у східних областях місцями можливий невеликий дощ з мокрим снігом. Загалом погода буде хмарною з проясненнями.
Яку погоду чекати до кінця тижня?
Зазначали, що на початку тижня в Україні очікується похолодання, зокрема найбільш відчутним було у західних областях. Але невдовзі радше за все до нас почне надходити волога та тепло.
Повідомлялося, що наприкінці тижня очікується тепла та нестійка погода, також попереджали про дощі, подекуди опади будуть значними. Місцями можливі пориви до 14 метрів за секунду.
Раніше синоптик Ігор Кібачич повідомляв, що цього тижня в Україну через надходження теплого повітря прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів.