Но по сравнению с прошлыми днями погода будет теплой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также В Украину идет потепление: где и когда повысится температура

Какая температура будет?

В период с 22 по 23 октября, по данным Укргидрометцентра, ночью температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. Днем температурные показатели будут в пределах от 8 до 13 градусов тепла.

В западных и южных областях местами пригреет до 16 градусов тепла. В то же время предупреждают, что ночью 23 октября в восточных и Сумской областях возможны заморозки в воздухе до 5 градусов мороза.

Также отметим, что значительных осадков по Украине в эти дни не будет. Только ночью 22 октября в восточных областях местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом. В целом погода будет облачной с прояснениями.

Какую погоду ждать до конца недели?