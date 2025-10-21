Но по сравнению с прошлыми днями погода будет теплой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какая температура будет?
В период с 22 по 23 октября, по данным Укргидрометцентра, ночью температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. Днем температурные показатели будут в пределах от 8 до 13 градусов тепла.
В западных и южных областях местами пригреет до 16 градусов тепла. В то же время предупреждают, что ночью 23 октября в восточных и Сумской областях возможны заморозки в воздухе до 5 градусов мороза.
Также отметим, что значительных осадков по Украине в эти дни не будет. Только ночью 22 октября в восточных областях местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом. В целом погода будет облачной с прояснениями.
Какую погоду ждать до конца недели?
Отмечали, что в начале недели в Украине ожидается похолодание, в частности наиболее ощутимым было в западных областях. Но вскоре скорее всего к нам начнет поступать влага и тепло.
Сообщалось, что в конце недели ожидается теплая и неустойчивая погода, также предупреждали о дождях, местами осадки будут значительными. Местами возможны порывы до 14 метров в секунду.
Ранее синоптик Игорь Кибачич сообщал, что на этой неделе в Украине из-за поступления теплого воздуха придет бабье лето. Потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство регионов.