Об этом в комментарии 24 Канала рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Как изменится погода в течение недели?

По словам представительницы Укргидрометцентра, с 22 октября Украину накроют ощутимо теплые потоки с южных направлений. Ночь еще будет оставаться холодной, а днем можно рассчитывать на умеренное тепло.

Давление немного возрастет, влажность воздуха также останется достаточно высокой. Будет удерживаться облачная погода, однако можно рассчитывать на прояснения.

22 октября в восточных и центральных областях, а 23 октября в северных ожидается небольшой дождь. Однако в целом по стране преимущественно без осадков.

В то же время в пятницу, 24 октября, в Украине пройдут умеренные дожди кроме Востока и Северо-Востока.

Будет поступать новый атмосферный фронт, что принесет преимущественно дождливую погоду,

– подчеркнула синоптик.

Она добавила, что в Карпатах могут быть значительные дожди.

Все эти изменения будут происходить на фоне повышенной температуры. К примеру, 22 – 23 октября ночью будет +1...+8 градусов. Только в четверг, 23 октября, могут быть заморозки в воздухе.

В дневные часы в большинстве регионов от 8 до 15 градусов тепла. Пятница, 24 октября, даже будет теплее: во всех областях может быть +4...+10 градусов, а максимум +11...+18 градусов.

Где ждать осадки?