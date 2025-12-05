Его оформили по всем правилам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
Святой Николай заехал в Украину
Через пункт пропуска "Рава-Русская" в Украину заехал Святой Николай. Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда оформили его по всем правилам.
Он уже на украинской земле и готов творить чудеса,
– отметили пограничники.
А завтра, 6 декабря в 10:00, на пункте пропуска "Рава-Русская" откроется резиденция Святого Николая.
"Все путники, которые будут пересекать границу на въезд в Украину, попадут в настоящую сказку – праздничная фотозона, добрый Николай и, конечно, подарки для самых маленьких путешественников", – заявили в ГПСУ.
На Закарпатье временно ограничивали движение транспорта через ключевой пункт пропуска
В пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" временно ограничено движение транспорта с 9:00 до 16:00. Все из-за ремонтных работ на мосту.
Ограничения будут действовать ориентировочно 22 суток с момента 2 декабря, пешеходный переход функционирует без изменений.