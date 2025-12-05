Его оформили по всем правилам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Святой Николай заехал в Украину

Через пункт пропуска "Рава-Русская" в Украину заехал Святой Николай. Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда оформили его по всем правилам.

Он уже на украинской земле и готов творить чудеса,

– отметили пограничники.

А завтра, 6 декабря в 10:00, на пункте пропуска "Рава-Русская" откроется резиденция Святого Николая.

"Все путники, которые будут пересекать границу на въезд в Украину, попадут в настоящую сказку – праздничная фотозона, добрый Николай и, конечно, подарки для самых маленьких путешественников", – заявили в ГПСУ.

