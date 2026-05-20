Полковник, старший офіцер Сектору взаємодії зі ЗМІ Західного управління ДПСУ Станіслав Керод розповів 24 Каналу, що росіяни буквально були щасливими від того, як катували українських полонених. Це абсолютно нездорове та неадекватне задоволення.

Що змушували робити в полоні?

За словами військового, в полоні траплялися різні жахливі ситуації. Зокрема окупанти залучали українських військовополонених з Оленівки викопувати тіла цивільних в Маріуполі.

Місцеві жителі не мали куди ховати загиблих через те, що Росія буквально знищувала місто. Тому багато тіл були прикопані просто e дворах.

Місцеві не мали можливості хоронити своїх сусідів, родичів. Їх закопували на дитячих майданчиках, клумбах, біля під'їздів. Все місто насправді було всіяне трупами,

– розповів військовий.

Насправді зараз важко встановити, скільки людей загинуло через російську агресію в Маріуполі. Прикордонник переконаний, що там загинуло близько 100 тисяч цивільних. В місті працювали крематорії, де постійно спалювали тіла.

Зверніть увагу! Станіслав Керод є військовослужбовцем Держприкордонслужби. Він брав участь в обороні Маріуполя на початку повномасштабної війни, після чого потрапив в полон. Його вдалося звільнити звідти 6 грудня 2022 року.

Яка зараз ситуація в Маріуполі?

Російські загарбники захопили Маріуполь навесні 2022 року. Фактично з початку повномасштабної війни місто перебувало в облозі. Росіяни кожного дня знищували його ударами з артилерії, авіабомбами та іншою зброєю. "Азов" та інші українські підрозділи вели оборону міста до останнього. 16 травня керівництво ЗСУ віддало наказ припинити оборону "Азовсталі", тоді українські захисники добровільно склали зброю.

Зараз російські загарбники використовують Маріуполь як логістичний вузол та хаб для перекидання техніки та особового складу в бік лінії фронту на Півдні України. Окупанти починають показово розбудовувати місто, приховуючи свої воєнні злочини.

До прикладу, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що росіяни фактично "перемололи" пошкоджені будинки на 100 тисяч тонн щебеню. В місті фіксували "гори" насипів, які були вищими за дев'ятиповерхові будівлі. Далі окупанти використовували цей щебінь для будівництва.

Головна проблема в тому, що в цьому щебені похована величезна кількість тіл загиблих маріупольців. Відтепер немає жодного шансу дізнатися, скільки приблизно людей загинуло в місті від дій російських окупантів.