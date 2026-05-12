Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що 100 тисяч тонн щебеню від демонтованих будинків складно собі уявити. Фактично це було багато насипів, які були вищими за 9-поверхові будинки.

Читайте також Десятки тисяч тонн пшениці: окупанти активно крадуть українське зерно з ТОТ

Що не так з цим щебенем?

Вже зараз від цих насипів фактично нічого не залишилося. Ворог використав їх для будівництва шматка траси Новоазовськ – Маріуполь, насипу майбутньої залізниці та об'їзної дороги. Їх не хвилює, що у цьому щебені фактично похована величезна кількість людських тіл.

Чим це складно для нас? Під завалами у переробці, окрім 100 тисяч тонн нашого життя, поховано багато тіл загиблих маріупольців. Тепер остаточно навіть немає шансів дізнатися, скільки людей загинуло і хто вони. Була можливість хоча б знайти якісь зразки ДНК. Але все, нічого не залишилося,

– розповів Андрющенко.

Окупаційна адміністрація заробляє на цій горі щебеню. Вони продають матеріал будівельникам з Ростовської області.

Це вже чергове мародерство не знаю якого рівня. До якої межі нелюдяності вони дійшли,

– підкреслив Андрющенко.

Яка зараз ситуація в Маріуполі?

Росіяни окупували Маріуполь навесні 2022 року після тривалої облоги міста. "Азов" та інші українські підрозділи героїчно вели бої на території "Азовсталі" до 20 травня. Фактично місто перебувало в повній блокаді та під постійними обстрілами ще з березня 2022 року.

Нещодавно в 1 корпусі НГУ "Азов" повідомили, що мають можливість за допомогою розвідувальних комплексів патрулювати дороги в Маріуполі. Там наші захисники вибивають логістику росіян. Вони оприлюднили відео, як знищують військові вантажівки у місті. Це відбувається на відстані 160 кілометрів від лінії зіткнення.

На початку травня українські безпілотники влучили в склад безпілотних систем російського підрозділу "Рубікон". Там фактично усе вигоріло вщент.

Росія намагалася відсвяткувати 9 травня в Маріуполі

Окупанти пробували провести урочистості до 9 травня в Маріуполі. Однак значної підтримки від місцевого населення вони не отримали. Тамтешні загарбники та дехто з проросійськи налаштованого населення намагалися провести автозабіг, але окупаційна адміністрація не дозволила їм цього зробити. Там побоювалися атак українських дронів.

В Маріуполі є місця, де традиційно люди збиралися на 9 травня за покликом серця. Але цього разу там було пусто.