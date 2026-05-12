Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что 100 тысяч тонн щебня от демонтированных домов сложно себе представить. Фактически это было много насыпей, которые были выше 9-этажных домов.

Что не так с этим щебнем?

Уже сейчас от этих насыпей фактически ничего не осталось. Враг использовал их для строительства куска трассы Новоазовск – Мариуполь, насыпи будущей железной дороги и объездной дороги. Их не волнует, что в этом щебне фактически похоронено огромное количество человеческих тел.

Чем это сложно для нас? Под завалами в переработке, кроме 100 тысяч тонн нашей жизни, похоронено много тел погибших мариупольцев. Теперь окончательно даже нет шансов узнать, сколько людей погибло и кто они. Была возможность хотя бы найти какие-то образцы ДНК. Но все, ничего не осталось,

– рассказал Андрющенко.

Оккупационная администрация зарабатывает на этой горе щебня. Они продают материал строителям из Ростовской области.

Это уже очередное мародерство не знаю какого уровня. До какого предела бесчеловечности они дошли,

– подчеркнул Андрющенко.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе?

Россияне оккупировали Мариуполь весной 2022 года после длительной осады города. "Азов" и другие украинские подразделения героически вели бои на территории "Азовстали" до 20 мая. Фактически город находился в полной блокаде и под постоянными обстрелами еще с марта 2022 года.

Недавно в 1 корпусе НГУ "Азов" сообщили, что имеют возможность с помощью разведывательных комплексов патрулировать дороги в Мариуполе. Там наши защитники выбивают логистику россиян. Они обнародовали видео, как уничтожают военные грузовики в городе. Это происходит на расстоянии 160 километров от линии соприкосновения.

В начале мая украинские беспилотники попали в склад беспилотных систем российского подразделения "Рубикон". Там практически всё выгорело дотла.

Россия пыталась отпраздновать 9 мая в Мариуполе

Оккупанты пробовали провести торжества к 9 мая в Мариуполе. Однако значительной поддержки от местного населения они не получили. Тамошние захватчики и некоторые из пророссийски настроенного населения пытались провести автозабег, но оккупационная администрация не позволила им этого сделать. Там опасались атак украинских дронов.

В Мариуполе есть места, где традиционно люди собирались на 9 мая по зову сердца. Но на этот раз там было пусто.