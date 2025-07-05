Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України від 5 липня.

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Що сказав Зеленський про домовленості з партнерами щодо газу

Володимир Зеленський розповів, що заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо його комунікації з європейськими партнерами.

У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи,

– зазначив український лідер.

Він підкреслив, що зараз на рівні МЗС, також Міністерства енергетики та "Нафтогазу" всі ці домовленості готуються до реалізації.

"Розраховуємо, що вже наступного тижня в межах конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, наші урядовці зможуть підписати відповідні угоди з нашими партнерами, щоб забезпечувати Україну енергоресурсами. Продовжимо цю роботу", – заявив Зеленський.

Президент також подякував усім партнерам, які постійно допомагають Україні та готові масштабувати підтримку в галузі енергетики. За словами Володимира Зеленського, енергетична стійкість – це фундамент стійкості всієї країни.

До слова, раніше перший заступник міністра енергетики України Юрія Шейко розповідав, що закачування природного газу до підземних сховищ в нашій державі зростають. За словами посадовця, вони відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025 – 2026 років.