Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Sabah.

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Где будет проходить следующий саммит НАТО

В июле 2026 года столица Турции Анкара станет местом проведения следующего саммита лидеров стран-членов НАТО. Об этом 30 июня объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства.

На саммите глав государств и правительств НАТО 2026 года мы будем принимать лидеров НАТО в нашей столице, Анкаре, и подготовим почву для принятия очень важных решений,

– заявил президент Турции.

Он также подтвердил, что саммит пройдет в июле следующего года.

Напомним, что последняя встреча лидеров стран-членов Альянса состоялась 24 – 25 июня 2025 года в Гааге. Это был первый саммит под руководством нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте.