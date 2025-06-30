Об этом заявил генерал-майор, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий во время закрытого круглого стола в рамках открытия Snake Island Institute – нового аналитического центра в Украине, направленного на вопросы безопасности, информирует NV, пишет 24 Канал.

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Скибицкий отметил, что Россия может начать новую фазу агрессии уже к 2030 году и направить ее против страны НАТО.

Он отметил, что Украина должна стать важным партнером для США за пределами НАТО, в частности, в сфере безопасности и обороны.

По его словам, Snake Island Institute будет работать над созданием новой архитектуры безопасности, которая будет способствовать укреплению взаимодействия между Украиной, Соединенными Штатами и международным сообществом.

"Мы понимаем важность формирования стратегических партнерств как для Украины, так и для наших западных союзников. Украина уже сегодня формирует будущее системы коллективной безопасности, и Snake Island Institute – один из ключевых инструментов этого процесса", – объяснил Владислав Соболевский, лидер ОО Snake Island Institute.

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К слову, сейчас наблюдается наращивание Россией впроизводства танков Т-90М. Аналитики ISW отмечают, что грузинская разведывательная организация Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила 20 июня со ссылкой на "надежный аналитический источник", что ежегодный объем производства танков Т-90М в России составил примерно 280 танков Т-90М по состоянию на 2024 год.