Про це заявив генерал-майор, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький під час закритого круглого столу в рамках відкриття Snake Island Institute – нового аналітичного центру в Україні, спрямованого на питання безпеки, інформує NV, пише 24 Канал.

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Скібіцький зазначив, що Росія може розпочати нову фазу агресії вже до 2030 року та спрямувати її проти країни НАТО.

Він наголосив, що Україна повинна стати важливим партнером для США поза межами НАТО, зокрема, у сфері безпеки та оборони.

За його словами, Snake Island Institute працюватиме над створенням нової архітектури безпеки, яка сприятиме зміцненню взаємодії між Україною, Сполученими Штатами та міжнародною спільнотою.

"Ми розуміємо важливість формування стратегічних партнерств як для України, так і для наших західних союзників. Україна вже сьогодні формує майбутнє системи колективної безпеки, і Snake Island Institute – один із ключових інструментів цього процесу", – пояснив Владислав Соболевський, лідер ГО Snake Island Institute.

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До слова, наразі спостерігається нарощення Росією виробництва танків Т-90М. Аналітики ISW зазначають, що грузинська розвідувальна організація Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила 20 червня з посиланням на "надійне аналітичне джерело", що щорічний обсяг виробництва танків Т-90М у Росії становив приблизно 280 танків Т-90М станом на 2024 рік.