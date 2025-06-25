Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг генсека.

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Шлях України до НАТО – незворотній

За підсумками саміту, Марк Рютте заявив, що курс України до членства в НАТО є незворотним. Він наголосив, що союзники продовжать підтримувати український народ у боротьбі за свободу та в прагненні до миру.

Наше повідомлення лідеру України та його народу – е те, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну, включно з 35 мільярдів євро, які обіцяні на цей рік,

– сказав Рютте.

Окремо генсек підкреслив, що союзники сприятимуть досягненню сталого миру. Він зазначив, що НАТО виступає за довгострокове партнерство з Україною, яке включає підтримку та співпрацю.

До слова, у фінальному комюніке саміту НАТО не зробили згадки про перспективу вступу України до Альянсу. Таке формулювання пояснюють позицією президента США Дональда Трампа, який прагне зберегти простір для перемовин із Росією.