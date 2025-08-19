Про це пише 24 Канал з посиланням на агентство Reuters, якому про це повідомили їхні джерела.

Дивіться також Трамп шокував усіх: як Зеленський і Європа переграли Путіна та чому в Росії істерика

Що відомо про зустріч військових лідерів НАТО 20 серпня?

Reuters з посиланням на двох топчиновників повідомляє, що військові лідери НАТО 20 серпня проведуть зустріч для обговорення України та подальших кроків.

Там вказали, що американський чиновник, який говорив на правах анонімності, сказав, що очікується, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Ден Кейн буде присутній на зустрічі в онлайн-форматі, проте плани все ще можуть змінитися.

Голова Військового комітету НАТО скликав те, що джерело в НАТО назвало, черговою зустріччю на рівні начальників штабів оборони,

– пишуть в агентстві.

Інший чиновник Північноатлантичного альянсу заявив, що головнокомандувач військ НАТО Алексус Грінкевич проінформує начальників оборонних відомств про результати зустрічі на Алясці між Трампом і Путіним, які відбулися минулого тижня.

Додамо, що в The Guardian зазначають, що відбудеться зустріч в США, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Прем'єр-міністр Британії опублікував коротку заяву після зустрічі Коаліції охочих щодо України. Вказується, що країни-учасниці домовилися про зустріч груп планування зі своїми американськими колегами "в найближчі дні для подальшого зміцнення планів щодо забезпечення надійних гарантій безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій".

Лідери також обговорили, "як можна чинити подальший тиск на Путіна, зокрема через санкції, доки він не покаже, що готовий вжити серйозних заходів для припинення незаконного вторгнення".

Головнокомандувач Збройних сил Британії відвідає США для переговорів про гарантії безпеки.

Дивіться також Саміт за участю Путіна на Алясці: Трамп відповів на закиди, що він зазнав поразки

Зустріч Трампа і Путіна: що відомо?