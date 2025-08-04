Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Яка позиція Туреччини в мирних переговорах між Україною та Росією?

За словами Джеляла, Анкара розуміє, що Росія тільки затягує процес перемовин. Але навряд чи Туреччина змінить свою роль.

У Туреччині все чудово розуміють, можливо, по-своєму. Наше завдання – доносити їм свою позицію та пояснювати певні моменти. Але ми маємо бути реалістами: Туреччина передусім захищає власні інтереси. Тому не варто мати щодо неї нереалістичних очікувань. Щодо її нейтральності в переговорному процесі, вони поки що повністю виконують функцію фасилітатора,

– пояснив посол.

Важливо, що Туреччина може виступати майданчиком для переговорів. Адже, наприклад, європейські країни Росія не сприймає.

"Туреччина завдяки своїй позиції – десь крок назустріч нам, десь крок назустріч росіянам – отримала можливість бути таким майданчиком. Це важливо для всіх, і для нас теж. Рано чи пізно нам потрібно буде домовлятися, а для цього необхідно спілкуватися. Тому я не поділяю скепсису щодо того, що в Стамбулі нічого корисного не відбувається", – додав Джелял.

Чому зустрічі у Стамбулі важливі?

Суттєвого прогресу щодо головної теми – перемир'я – поки немає. Але існує гуманітарний трек, тобто обмін полоненими. Раніше не вдавалося проводити такі масштабні обміни.

"Гуманітарний трек – це можливість звільняти наших людей і водночас підтримувати зацікавленість у стамбульському процесі (...) Це як підігрівати духовку, щоб у потрібний момент запекти страву. Стамбульський процес у нинішньому вигляді якраз дозволяє підтримувати ситуацію в готовності", – акцентував дипломат.

Особисто Ердоган активно залучений у процеси, він веде діалог з різними сторонами, аби зібрати лідерів у Туреччині. Ердоган може гарантувати безпеку для Путіна під час цієї зустрічі. І може стати "авторитетним свідком розмови та гарантом того, про що буде досягнуто домовленостей".