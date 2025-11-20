Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что Президент Украины говорит о мирном процессе?
Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает шаги и лидерство Дональда Трампа, каждое предложение, чтобы завершить войну. Он считает, что только американский лидер и США имеют достаточную силу, чтобы война наконец закончилась.
Президент Эрдоган сегодня предложил форматы разговора, которые я поддержал, и для нас важно, что Турция готова предоставить необходимую площадку. Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут дать результат,
– отметил Зеленский.
Он поблагодарил турецкого лидера за визит 19 ноября. Политики обсудили пути к надежному и достойному окончанию войны.
Президент Украины отметил, что главное для остановки кровопролития и длительного мира – работа в координации вместе со всеми партнерами, а также чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго и даст безопасность людям.
Как состоялась встреча Зеленского и Эрдогана в Турции?
Напомним, что Владимир Зеленский совершил визит в Турцию и встретился с Президентом страны Реджепом Эрдоганом.
По его словам, стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, совместные производственные проекты и координацию действий для усиления защиты Украины. Подняли и дипломатические вопросы, подчеркивая необходимость достижения справедливого мира и гарантий безопасности.
В свою очередь, Эрдоган заявил, что Турция готова обсуждать предложения России о прекращении огня, которые будут способствовать "справедливому и длительному миру". Политик добавил, что ценит вовлеченность США в вопрос мира в Украине.