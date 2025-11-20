Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что Президент Украины говорит о мирном процессе?

Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает шаги и лидерство Дональда Трампа, каждое предложение, чтобы завершить войну. Он считает, что только американский лидер и США имеют достаточную силу, чтобы война наконец закончилась.

Президент Эрдоган сегодня предложил форматы разговора, которые я поддержал, и для нас важно, что Турция готова предоставить необходимую площадку. Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут дать результат,

– отметил Зеленский.

Он поблагодарил турецкого лидера за визит 19 ноября. Политики обсудили пути к надежному и достойному окончанию войны.

Президент Украины отметил, что главное для остановки кровопролития и длительного мира – работа в координации вместе со всеми партнерами, а также чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго и даст безопасность людям.

Как состоялась встреча Зеленского и Эрдогана в Турции?