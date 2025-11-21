Издание цитирует пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal і Рустема Умерова в Facebook.

Смотрите также Москве пока не сообщили о согласии Киева на план Трампа

Одобрял ли Умеров план Трампа?

Высокопоставленный украинский дипломат проинформировал Совбез ООН, что Украина не соглашается на передачу части территорий России и другие положения американского плана.

Как отметил один из американских чиновников изданию, Киев существенно изменил один из 28 пунктов проекта. Изначально он предусматривал аудит всей международной помощи для Украины, но теперь формулировку изменили так, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны".

Сам Умеров отметил, что заявления медиа не являются правдивыми. Он заявил, что его роль в США была "чисто технической" – он занимался организацией встреч и подготовкой диалога, а оценок или согласования он не давал, это "не входит в его полномочия".

Сейчас европейские лидеры работают над собственным альтернативным предложением для завершения войны, пытаясь убедить Украину поддержать его, ведь оно имеет более выгодные для Киева условия. Планируют подготовить документ в течение нескольких дней, однако Украина пока не дала согласия присоединиться к нему.

Как Зеленский комментировал мирный план Трампа?