Ее возглавит глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента и указ президента №854/2025.
Кто войдет в состав украинской делегации в Швейцарии?
В Швейцарии планируют провести консультации относительно шагов для окончания войны. Президент Украины утвердил состав делегации.
В нее войдут:
- Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;
- Рустем Умеров – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Олег Иващенко – председатель Службы внешней разведки Украины;
- Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;
- Евгений Острянский – первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Александр Поклад – заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
- Александр Бевз – советник Руководителя Офиса Президента Украины.
Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов,
– отметил Рустем Умеров.
Он добавил, что "Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно – так, как этого требует наша национальная безопасность".
Ранее состоялись переговоры с американской делегацией в Украине
21 ноября состоялась встреча американской делегации во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом и украинской стороной во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
В переговорах от украинской стороны приняли участие высшие военные руководители, в частности начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.
В рамках переговоров стороны продолжили консультации, которые начались ранее на уровне президента Украины.