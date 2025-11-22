Ее возглавит глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента и указ президента №854/2025.

Кто войдет в состав украинской делегации в Швейцарии?

В Швейцарии планируют провести консультации относительно шагов для окончания войны. Президент Украины утвердил состав делегации.

В нее войдут:

  • Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;
  • Рустем Умеров – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
  • Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • Олег Иващенко – председатель Службы внешней разведки Украины;
  • Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;
  • Евгений Острянский – первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Александр Поклад – заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
  • Александр Бевз – советник Руководителя Офиса Президента Украины.

Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов,
– отметил Рустем Умеров.

Он добавил, что "Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно – так, как этого требует наша национальная безопасность".

Ранее состоялись переговоры с американской делегацией в Украине

  • 21 ноября состоялась встреча американской делегации во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом и украинской стороной во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

  • В переговорах от украинской стороны приняли участие высшие военные руководители, в частности начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.

  • В рамках переговоров стороны продолжили консультации, которые начались ранее на уровне президента Украины.