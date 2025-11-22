Ее возглавит глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента и указ президента №854/2025.

Кто войдет в состав украинской делегации в Швейцарии?

В Швейцарии планируют провести консультации относительно шагов для окончания войны. Президент Украины утвердил состав делегации.

В нее войдут:

Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;

Рустем Умеров – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Олег Иващенко – председатель Службы внешней разведки Украины;

Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;

Евгений Острянский – первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Александр Поклад – заместитель Председателя Службы безопасности Украины;

Александр Бевз – советник Руководителя Офиса Президента Украины.

Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов,

– отметил Рустем Умеров.

Он добавил, что "Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно – так, как этого требует наша национальная безопасность".

Ранее состоялись переговоры с американской делегацией в Украине