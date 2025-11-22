Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

До теми ЄС скликає спецсаміт щодо України на рівні лідерів

Що ЄС планує змінити в плані Трампа?

За даними видання, європейські лідери обурені пропозиціями президента США Дональда Трампа щодо можливого розподілу територій України. Зокрема, їх непокоїть пункт, який передбачає передачу Донбасу Росії.

Очікується, що Європа також порушить питання про запропоноване скорочення Збройних Сил України, які й без того значно менші за армію Росії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, за інформацією видання, прагне донести Трампу, що безпекові гарантії від Росії можуть виявитися ненадійними. Видання нагадує, що схожа угода вже існувала у 1994 році. Йдеться про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але зрештою все одно стала жертвою російської агресії.

Ще один аспект, який дратує лідера німецьких християнських демократів, – це ідея Трампа використати заморожені російські активи.

Трамп хоче вкласти 100 мільярдів доларів США в місцеву економіку, отримавши натомість 50 відсотків прибутку. Ці кошти мали б стати базою для нового американо-російського інвестиційного інструменту. У такому разі Путін ще й заробив би на власній агресивній війні,

– йдеться у матеріалі.

Є також інформація, що президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальну зустріч 24 листопада. Вона буде присвячена Україні та "мирному плану" команди Трампа. Кошта підкреслив, що американський план із 28 пунктів містить елементи, які можуть відіграти ключову роль у досягненні справедливого й тривалого миру.

"Ми готові долучитися до роботи, щоб забезпечити стійкий мир. Робота триває. Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях Саміту ЄС – Африканський Союз у Луанді в понеділок", – додав він.

До речі, політолог Ігор Рейтерович пояснив в етері 24 Каналу, що європейські лідери та партнери України повинні активізуватись у своїх зусиллях та перейняти ініціативу на себе на тлі "мирного плану", який пропонують США та Росія. Саме вони разом з Києвом зараз мають витиснути максимум із запропонованого Трампом плану.

Як ЄС узагалі поставився до "мирного плану" США?