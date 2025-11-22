Лідери ЄС, а також Канади, Британії та Японії, висловили непохитну підтримку Україні. Вони наголосили, що план Трампа може стати основою майбутньої мирної угоди, однак він потребує доопрацювання, передає 24 Канал.

Що відомо про спецсаміту ЄС щодо України?

Стало відомо, що у понеділок, 24 листопада, лідери країн ЄС зберуться на спеціальну зустріч, присвячену війні в Україні. Вона відбудеться у рамках саміту Євросоюз – Африканський Союз у Луанді, столиці Анголи. Про це в мережі "Х" написав глава Європейської Ради Антоніу Кошта.

Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у швейцарській Женеві відбудуться важливі переговори щодо мирного плану Трампа. У зустрічі візьмуть участь представники України, Європи та США. Українську сторону представлятимуть глава Офісу президента Андрій Єрмак та секретар Радбезу Рустем Умєров, а американську – міністр армї США Ден Дрісколл, спецпосланець Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо. З європейської сторони будуть присутні радники з національної безпеки Франції, Великобританії та Німеччини.

