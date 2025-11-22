Лідери ЄС, а також Канади, Британії та Японії, висловили непохитну підтримку Україні. Вони наголосили, що план Трампа може стати основою майбутньої мирної угоди, однак він потребує доопрацювання, передає 24 Канал.
Дивіться також У мирному плані Донбас буде "російським", а решта окупованих територій "замороженими", – CNN
Що відомо про спецсаміту ЄС щодо України?
Стало відомо, що у понеділок, 24 листопада, лідери країн ЄС зберуться на спеціальну зустріч, присвячену війні в Україні. Вона відбудеться у рамках саміту Євросоюз – Африканський Союз у Луанді, столиці Анголи. Про це в мережі "Х" написав глава Європейської Ради Антоніу Кошта.
Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у швейцарській Женеві відбудуться важливі переговори щодо мирного плану Трампа. У зустрічі візьмуть участь представники України, Європи та США. Українську сторону представлятимуть глава Офісу президента Андрій Єрмак та секретар Радбезу Рустем Умєров, а американську – міністр армї США Ден Дрісколл, спецпосланець Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо. З європейської сторони будуть присутні радники з національної безпеки Франції, Великобританії та Німеччини.
Останні новини щодо мирного плану Трампа
- Дональд Трамп прагне покласти кінець війні в Україні до кінця 2025 року. Американський президент поспішає, і саме тому тисне на Володимира Зеленського, аби той якомога швидше погодився з його мирним планом.
- Очільник США визначив 27 листопада кінцевою датою, коли президент України може погодитися на план.
- США попередили союзників України, що у разі відмови Києва від плану, умови мирної пропозиції для нього будуть ще гірші.
- ЗМІ писали, що у разі відмови Зеленського від мирного плану, США зупинять постачання Україні озброєння та обмін з нею розвідданими.
- Володимир Путін теж отримав текст плану з 28 пунктів. Диктатор заявив, що цей план може лягти в основу мирної угоди. Водночас очільник Кремля заявив, що Росія може обійтися і без переговорів і досягти своїх цілей військовим шляхом.