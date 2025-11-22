Лидеры ЕС, а также Канады, Великобритании и Японии, выразили непоколебимую поддержку Украине. Они отметили, что план Трампа может стать основой будущего мирного соглашения, однако он нуждается в доработке, передает 24 Канал.

Смотрите также В мирном плане Донбасс будет "российским", а остальные оккупированные территории "замороженными", – CNN

Что известно о спецсаммите ЕС по Украине?

Стало известно, что в понедельник, 24 ноября, лидеры стран ЕС соберутся на специальную встречу, посвященную войне в Украине. Она состоится в рамках саммита Евросоюз – Африканский Союз в Луанде, столице Анголы. Об этом в сети "Х" написал глава Европейского Совета Антониу Кошта.

Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в швейцарской Женеве состоятся важные переговоры по мирному плану Трампа. Во встрече примут участие представители Украины, Европы и США. Украинскую сторону будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совбеза Рустем Умеров, а американскую – министр армии США Дэн Дрисколл, спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. С европейской стороны будут присутствовать советники по национальной безопасности Франции, Великобритании и Германии.

Последние новости о мирном плане Трампа