Лидеры ЕС, а также Канады, Великобритании и Японии, выразили непоколебимую поддержку Украине. Они отметили, что план Трампа может стать основой будущего мирного соглашения, однако он нуждается в доработке, передает 24 Канал.
Смотрите также В мирном плане Донбасс будет "российским", а остальные оккупированные территории "замороженными", – CNN
Что известно о спецсаммите ЕС по Украине?
Стало известно, что в понедельник, 24 ноября, лидеры стран ЕС соберутся на специальную встречу, посвященную войне в Украине. Она состоится в рамках саммита Евросоюз – Африканский Союз в Луанде, столице Анголы. Об этом в сети "Х" написал глава Европейского Совета Антониу Кошта.
Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в швейцарской Женеве состоятся важные переговоры по мирному плану Трампа. Во встрече примут участие представители Украины, Европы и США. Украинскую сторону будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совбеза Рустем Умеров, а американскую – министр армии США Дэн Дрисколл, спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. С европейской стороны будут присутствовать советники по национальной безопасности Франции, Великобритании и Германии.
Последние новости о мирном плане Трампа
- Дональд Трамп стремится положить конец войне в Украине до конца 2025 года. Американский президент спешит, и именно поэтому давит на Владимира Зеленского, чтобы тот как можно скорее согласился с его мирным планом.
- Глава США определил 27 ноября конечной датой, когда президент Украины может согласиться на план.
- США предупредили союзников Украины, что в случае отказа Киева от плана, условия мирного предложения для него будут еще хуже.
- СМИ писали, что в случае отказа Зеленского от мирного плана, США остановят поставки Украине вооружения и обмен с ней разведданными.
- Владимир Путин тоже получил текст плана из 28 пунктов. Диктатор заявил, что этот план может лечь в основу мирного соглашения. В то же время глава Кремля заявил, что Россия может обойтись и без переговоров и достичь своих целей военным путем.