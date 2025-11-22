Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на "беззастережному схваленні" пропозиції Києвом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Що кажуть у Європі про мирний план Трампа?

У виданні зазначають, що США чинять тиск на Україну та її прихильників своїм 28-пунктним планом. У зв'язку з цим європейські лідери 22 листопада заявили, що план містить важливі елементи, але потребує подальшої роботи.

Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями для українських збройних сил, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів,

– зазначають там.

А також додають, що деякі пункти плану стосуються ЄС та НАТО, тому члени цих організацій повинні будуть схвалити його реалізацію. У заяві підтверджується незмінна підтримка України та зазначається, що Європа має намір залишатися в тісному контакті з Україною та США найближчими днями.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на саміті G20 у Південній Африці, що війна не може бути припинена без згоди України та її європейських прихильників.

Він сказав, що чітко дав це зрозуміти президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови та зауважив, що "війни не можуть бути припинені великими державами, не беручи до уваги дії країн, що беруть участь у війні". Саме тому війна може завершитися лише за безумовної згоди України. Мерц додав, що результат війни матиме наслідки для безпеки всього континенту.

Повідомляється, що зустріч прихильників України в Йоганнесбурзі тривала понад годину. Окрім канцлера Мерца, у ній взяли участь представники Канади, Великої Британії, Норвегії та Японії. Також були присутні глави держав й урядів Франції, Італії, Іспанії, Фінляндії, Ірландії та Нідерландів.

За словами учасників, група дійшла згоди щодо трьох пунктів: документ США слугуватиме основою для подальших обговорень. Занепокоєння Європи слід вирішувати в рамках упорядкованого процесу. А ті частини проєкту, які стосуються виключно ЄС мають бути предметом переговорів ЄС. Однак поки що проєкт офіційно надіслано лише Україні.

Які вимоги містить план Трампа?